Банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» понизил ставки по вкладам «Сотрудничество+» и «Сотрудничество» на 0,25—0,5 процентного пункта. Депозит «Сотрудничество+» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов/евро) в рублях открывается под 8—8,25%, в долларах — под 1,5%, в евро — под 1,25% годовых.

«Сотрудничество» (от 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов/евро) в рублях оформляется под 7,75—8%, в долларах — под 1,25%, в евро — под 1% годовых.

Срок вкладов — от 184 до 740 дней. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.