Банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» понизил ставки по вкладам «Сотрудничество+» и «Сотрудничество» на 0,25—0,5 процентного пункта. Депозит «Сотрудничество+» (от 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов/евро) в рублях открывается под 8—8,25%, в долларах — под 1,5%, в евро — под 1,25% годовых.
«Сотрудничество» (от 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов/евро) в рублях оформляется под 7,75—8%, в долларах — под 1,25%, в евро — под 1% годовых.
Срок вкладов — от 184 до 740 дней. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
ПАО «КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество» — небольшой по размеру активов столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц (52,4%).
На текущий момент основными акционерами и бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета Константин Петренко (19,54%), Игорь Борисов (19,18%), Андрей Севагин (10,00%), Андрей Парадеев (8,64%), Ольга Левинская (7,27%), ООО «ПФС-финанс» (6,59%), Олеся Шилова (5,23%), член наблюдательного совета Алексей Пряда и Вячеслав Серемин (по 4,98%), Сергей Дворак (3,85%), Андрей Власов (2,55%), член наблюдательного совета Гирихан Мержоев (2,46%), Алексей Колясин (1,47%), Евгений Мальцев (1,35%), член правления Андрей Хатин (1,00%), Людмила Зеленова (0,49%), ООО «Фория-плюс» (0,10%) и акционеры-миноритарии (0,31%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2,36 млрд рублей (389-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,31 млрд, кредитный портфель — 0,64 млрд, обязательства перед населением — 1,17 млрд.