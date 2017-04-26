Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж платежных терминалов, сообщается на сайте столичного главка МВД.

«В полицию поступил ряд обращений о краже платежных терминалов из магазинов на территории столицы. Как было установлено сотрудниками полиции, неизвестные, надев медицинские маски, похищали терминалы оплаты и скрывались с места преступления на автомобиле с подложными номерами», — рассказала начальник пресс-центра Главного управления МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 20-летний приезжий из Ростовской области и 29-летний уроженец ближнего зарубежья. Оба мужчины были ранее судимы по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал, похищенный из магазина на западе столицы. Также в ходе осмотра автомобиля обнаружены и изъяты лом, медицинские маски, перчатки и иные доказательства преступной деятельности задержанных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о краже и приготовлении к преступлению и покушении на преступление. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В ходе расследования установлена причастность подозреваемых к шести подобным эпизодам преступной деятельности на территории Москвы.



В настоящее время проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.