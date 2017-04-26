АктивКапитал Банк снизил ставки по трем вкладам в рублях. «Подснежник» открывается на 91, 181 или 370 дней под 8—8,75% (ранее — под 8,5—9%) годовых.
Средняя годовая ставка за весь срок размещения средств (730 дней) на «Лови момент» составила 8,31% (прежде — 8,5%).
По указанным депозитам допускается внесение дополнительных взносов. «Весна» привлекается на 120 дней под 8,25% (до этого — под 8,7%) годовых.
Минимальная сумма открытия вышеперечисленных вкладов — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или депозита «Кошелек».
ПАО «АктивКапитал Банк» — средний по размерам активов региональный банк, созданный в Самаре, в 1994 году. На данный момент банк сконцентрирован на кредитовании преимущественно коммерческих предприятий, развивает и «розницу» — вклады населения формируют значительную часть ресурсов.
На текущий момент, согласно раскрываемым данным, акционерами банка выступают председатель правления Григорий Оганесян (58,31% — напрямую и через ООО «Лира»), его мать Галина Оганесян (4,03%) и супруга Татьяна Оганесян (3,46%), председатель совета директоров банка Алексей Леушкин (20,19%), Надежда Кузьмина (10,81% через ООО «Волга») и Максим Комарцев (3,21% через ООО «Акварель»).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 30,57 млрд рублей (121-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,35 млрд, кредитный портфель — 21,54 млрд, обязательства перед населением — 20,82 млрд.