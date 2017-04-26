АктивКапитал Банк снизил ставки по трем вкладам в рублях. «Подснежник» открывается на 91, 181 или 370 дней под 8—8,75% (ранее — под 8,5—9%) годовых.

Средняя годовая ставка за весь срок размещения средств (730 дней) на «Лови момент» составила 8,31% (прежде — 8,5%).

По указанным депозитам допускается внесение дополнительных взносов. «Весна» привлекается на 120 дней под 8,25% (до этого — под 8,7%) годовых.

Минимальная сумма открытия вышеперечисленных вкладов — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или депозита «Кошелек».