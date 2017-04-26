Обвиняемый в попытке хищения 2,1 млрд рублей экс-депутат Госдумы РФ Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Такое решение было принято Советским райсудом Волгограда после того, как вчера Михеев в четвертый раз проигнорировал процесс по его делу, пишет «Коммерсант».

На заседание, назначенное на 25 апреля 2017 года, ни Михеев, ни его адвокат в очередной раз не явились, рассказал пресс-секретарь суда Артем Терехин. Ранее судом уже принималось решение о принудительном приводе Михеева на процесс судебными приставами, однако те не нашли бывшего парламентария ни по одному из числившихся за ним адресов. В связи с этим Михеев не только объявлен в розыск, который поручен прокурору Волгоградской области, но и заочно арестован. Материалы дела возвращены в прокуратуру.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Олега Михеева было возбуждено в марте 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. В окончательной редакции обвинение Михееву было предъявлено по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество): ему вменили в вину попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

В Генпрокуратуру уходит дело экс-депутата, обвиняемого в покушении на хищение 2,1 млрд рублей Промсвязьбанка Главное следственное управление СКР завершило все основные следственные действия в отношении бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в покушении на хищение 2,1 млрд рублей Промсвязьбанка, а также хищении нескольких объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 млн рублей. В ближайшее время следствие планирует направить обвинительное заключение по этому делу для утверждения в Генпрокуратуру, пишет «Коммерсант».

После завершения расследования на протяжении нескольких месяцев материалы дела не могли передать в суд, так как Михеев не ставил свою подпись под обвинительным заключением. В итоге 77 томов уголовного дела поступили в суд 21 февраля текущего года, но, по информации пресс-службы Советского районного суда Волгограда, подпись Михеева на обвинительном заключении так и не появилась.

Адвокат Михеева Александр Чекунов сообщил изданию, что сам он не явился на заседание в связи с болезнью, о чем уведомил суд в надлежащем порядке. Также он заявил, что местонахождение его подзащитного ему неизвестно и с ним он практически не общается. При этом он рассказал, что намерен обжаловать вчерашнее решение суда в отношении Олега Михеева. Вину Михеев, по словам его адвоката, не признает.