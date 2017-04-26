Росбанк изменил ставки по вкладам в рублях. «150 лет надежности» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) открывается под 7,3—8,2% годовых (ранее — под 7—8,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев) привлекается под 6,3—7,1% годовых (прежде — под 6,2—7,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Банкоматный» (от 3 тыс. рублей на три месяца) можно оформить под 7% годовых (вместо 6,6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Пополняемый» и «Банкоматный».