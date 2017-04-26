Росбанк изменил ставки по вкладам в рублях. «150 лет надежности» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев) открывается под 7,3—8,2% годовых (ранее — под 7—8,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Пополняемый» (от 15 тыс. рублей на три, шесть, девять, 12 и 18 месяцев) привлекается под 6,3—7,1% годовых (прежде — под 6,2—7,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«Банкоматный» (от 3 тыс. рублей на три месяца) можно оформить под 7% годовых (вместо 6,6%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Пополняемый» и «Банкоматный».
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 770,01 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,80 млрд, кредитный портфель — 385,90 млрд, обязательства перед населением — 201,36 млрд.