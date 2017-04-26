Банк ВТБ 24 получил 70 заявок на облигации федерального займа для населения за первые 20 минут с начала продаж. Об этом сообщил директор инвестиционного департамента ВТБ 24 Сергей Лукьянов.

«С начала продаж прошло всего 20 минут, и мы получили 70 заявок по всей стране на суммы от 30 тысяч до 15 миллионов (рублей)», — рассказал он.

ВТБ 24 продает ОФЗ в офисах, которые оказывают инвестиционные услуги.

По словам Лукьянова, задачей при размещении ОФЗ является приучение населения к среднесрочным инвестициям.

«Мы ожидаем, что народ раскупит достаточно быстро имеющийся объем — менее чем за полгода с начала продаж», — отметил он. «Наши 7,5 миллиарда разойдутся достаточно быстро», — добавил Лукьянов.

В ВТБ 24 предполагают, что покупка новых бумаг привлечет порядка 30 тыс. клиентов.

Помимо ВТБ 24, облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) реализует Сбербанк через отделения «Сбербанк Премьер» — об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Накануне Минфин РФ проинформировал о старте продаж ОФЗ для физических лиц с 26 апреля через два указанных банка и уточнил параметры выпуска, в том числе ставки купонного дохода, и условия приобретения бумаг. Так, объем выпуска составит 15 млрд рублей (15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей за бумагу). Минимальное количество облигаций для одного физлица составит 30 штук номинальной суммой 30 тыс. рублей, максимальное количество в одном выпуске — 15 тыс. штук номинальной суммой 15 млн рублей. Дата погашения облигаций — 29 апреля 2020 года.



Облигации будут существовать в электронном виде. Для покупки обязательно являться клиентом банка, необходимо открыть в банке два счета: денежный и так называемый бумажный, уточнили в Минфине.



Минфин: ОФЗ для населения — инструмент без рыночных рисков Планируемые к выпуску облигации федерального займа для населения предназначены для граждан с доходом ниже среднего, без специальных финансовых знаний. Об этом заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.