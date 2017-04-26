Московский банк «Солидарность» понизил ставки в рублях по вкладу «Максимум».

На текущий момент крупнейшими бенефициарами банка являются общественная организация «Федерация независимых профсоюзов России» с долей в 12,94%, Александр Мячиков, Надежда Гасан, Наталья Шувалова, Надежда Матвеева и член совета директоров Георгий Горячев (у каждого по 9,88% акций), член правления Евгений Стулов (9,84%), гражданин Швейцарии Марк Брювилер (9,49%), Дмитрий Жуков (7,98%) и Марина Беспалова (7,88%). На акционеров-миноритариев приходится 2,51% акций банка.

Солидарность (Москва) АО «Банк «Солидарность» — небольшой столичный банк, умеренно представленный в европейских регионах России. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, а также привлечение средств граждан во вклады.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 15,00 млрд рублей (177-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,79 млрд, кредитный портфель — 9,88 млрд, обязательства перед населением — 9,19 млрд.