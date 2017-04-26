Московский банк «Солидарность» понизил ставки в рублях по вкладу «Максимум».
Доходность депозита составит 8—8,75% годовых (вместо 8—9,4%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки: 182, 275, 367 и 459 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 15,00 млрд рублей (177-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,79 млрд, кредитный портфель — 9,88 млрд, обязательства перед населением — 9,19 млрд.