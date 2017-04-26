Локо-Банк открыл новый офис в Москве. Отделение расположено по адресу: ул. Профсоюзная, д. 104, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Дополнительный офис «Беляево» обслуживает частных клиентов с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 19:00.



Ранее Локо-Банк открыл в столице три отделения: офис Private Banking по обслуживанию состоятельных клиентов по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/3, и два универсальных офиса по обслуживанию частных клиентов и юридических лиц по адресам: ул. Смоленская, д. 6, и ул. Новинки, д. 1.