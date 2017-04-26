Локо-Банк открыл новый офис в Москве. Отделение расположено по адресу: ул. Профсоюзная, д. 104, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Дополнительный офис «Беляево» обслуживает частных клиентов с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 19:00.
Ранее Локо-Банк открыл в столице три отделения: офис Private Banking по обслуживанию состоятельных клиентов по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/3, и два универсальных офиса по обслуживанию частных клиентов и юридических лиц по адресам: ул. Смоленская, д. 6, и ул. Новинки, д. 1.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 81,57 млрд рублей (71-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,70 млрд, кредитный портфель — 49,87 млрд, обязательства перед населением — 42,90 млрд.