Портфель жилищных кредитов Сбербанка превысил 2,5 трлн рублей по состоянию на 1 апреля. За год этот показатель вырос на 10%, сообщили в кредитной организации.

Уточняется, что ипотечными клиентами Сбербанка являются 2,5 млн российских семей.

«Портфель в 2,5 триллиона рублей — рекордный показатель за всю историю ипотечного кредитования в России. Сбербанк постоянно совершенствует предложения по ипотеке, запуская новые программы, улучшая условия по продуктам, и предоставляет комплекс услуг, связанный с покупкой недвижимости. Мы видим свою миссию в том, чтобы формировать в России прозрачный, предсказуемый, безопасный, высокотехнологичный рынок недвижимости, — отметил директор управления по работе с партнерами ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. — При этом качество ипотечного портфеля Сбербанка находится на высоком уровне, это связано со значительной дисциплинированностью ипотечных заемщиков и консервативностью рисковой политики, проводимой Сбербанком».



В «Сбере» также рассказали, что банк уже выдал кредитов на 2,7 млрд рублей по заявкам, одобренным через его онлайн-сервис «ДомКлик» (позволяет в онлайн-режиме подать заявку, получить одобрение ипотечного кредита, выбрать недвижимость и одобрить ее в банке).



​Сбербанк запустил программу ипотеки под 8,4% для строящегося жилья Сбербанк России запустил специальную программу с застройщиками, которая позволяет получить ипотеку по ставкам 8,4% и 8,9% для покупки жилья в новостройках по всей стране. Дисконт от базовой ставки составляет 2—2,5 процентного пункта. Об этом сообщил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.