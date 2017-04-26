Покупатели AliExpress получили возможность оформить заказы в рассрочку или в кредит на сайте «AliExpress Молл». Провайдером нового способа оплаты покупок стал Тинькофф Банк, говорится в сообщении кредитной организации.

В банке уточняют, что для покупки товара с помощью рассрочки или кредита нужно выбрать товар и способ оплаты «Рассрочка» или «Кредит» на сайте «AliExpress Молл» и отправить заявку на рассрочку или онлайн-кредит в Тинькофф Банк. После рассмотрения анкеты банком клиент узнает о сумме, в рамках которой он сможет покупать товары на сайте AliExpress, проверка анкеты займет 30 секунд. Затем потребуется встретиться с представителем Тинькофф Банка и подписать документы для получения рассрочки или онлайн-кредита. После подписания договора покупка будет завершена автоматически. При этом для получения повторных рассрочки или кредита встреча с представителем кредитной организации не потребуется.

Рассрочка и кредит доступны для товаров российских продавцов раздела «Молл» с перспективой расширения на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. рублей.

«Рассрочка и кредит Тинькофф Банка будут доступны для покупателей на избранные товарные категории, в которые входят смартфоны, ноутбуки, а также ряд аксессуаров. Одними из первых моделей, которые представлены для покупки в рассрочку, стали смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 & S7 Edge, ноутбуки Asus и аксессуары Beats», — подчеркивается в пресс-релизе.

Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, а онлайн-кредит — на срок от трех до 24 месяцев.

AliExpress впервые запустит в России покупки в рассрочку и в кредит Китайский интернет-ретейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит, рассказал ТАСС источник, знакомый с планами компании. Он пояснил, что Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.