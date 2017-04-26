Покупатели AliExpress получили возможность оформить заказы в рассрочку или в кредит на сайте «AliExpress Молл». Провайдером нового способа оплаты покупок стал Тинькофф Банк, говорится в сообщении кредитной организации.
В банке уточняют, что для покупки товара с помощью рассрочки или кредита нужно выбрать товар и способ оплаты «Рассрочка» или «Кредит» на сайте «AliExpress Молл» и отправить заявку на рассрочку или онлайн-кредит в Тинькофф Банк. После рассмотрения анкеты банком клиент узнает о сумме, в рамках которой он сможет покупать товары на сайте AliExpress, проверка анкеты займет 30 секунд. Затем потребуется встретиться с представителем Тинькофф Банка и подписать документы для получения рассрочки или онлайн-кредита. После подписания договора покупка будет завершена автоматически. При этом для получения повторных рассрочки или кредита встреча с представителем кредитной организации не потребуется.
Рассрочка и кредит доступны для товаров российских продавцов раздела «Молл» с перспективой расширения на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. рублей.
«Рассрочка и кредит Тинькофф Банка будут доступны для покупателей на избранные товарные категории, в которые входят смартфоны, ноутбуки, а также ряд аксессуаров. Одними из первых моделей, которые представлены для покупки в рассрочку, стали смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 & S7 Edge, ноутбуки Asus и аксессуары Beats», — подчеркивается в пресс-релизе.
Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, а онлайн-кредит — на срок от трех до 24 месяцев.
Китайский интернет-ретейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит, рассказал ТАСС источник, знакомый с планами компании. Он пояснил, что Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 192,35 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,79 млрд, кредитный портфель — 130,07 млрд, обязательства перед населением — 114,85 млрд.