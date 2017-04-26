Иркутский Байкалкредобанк приступил к выпуску дебетовых карт Visa Classic и Visa Classic Light.

Срок действия карт — один год. Плата взимается единовременно за выпуск карты и ее обслуживание в течение всего срока действия и составит по карте «Лайт» 3,5 доллара, по «классической» — 10 долларов.

Бесплатно снять денежные средства с карты возможно в устройствах банка. Комиссия за снятие наличных в банкоматах иных банков составит 1%, минимум 3 доллара, в ПВН — 1,25%, но не менее 5 долларов.

«Отличительной особенностью карты Visa Classic Light является то, что она изготавливается из менее прочного пластика. СМС-информирование по всем картам предоставляется бесплатно», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.



Кроме того, банк прекратил выпуск карт MasterCard Standard и MasterCard Standard Light.