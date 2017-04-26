Иркутский Байкалкредобанк приступил к выпуску дебетовых карт Visa Classic и Visa Classic Light.
Срок действия карт — один год. Плата взимается единовременно за выпуск карты и ее обслуживание в течение всего срока действия и составит по карте «Лайт» 3,5 доллара, по «классической» — 10 долларов.
Бесплатно снять денежные средства с карты возможно в устройствах банка. Комиссия за снятие наличных в банкоматах иных банков составит 1%, минимум 3 доллара, в ПВН — 1,25%, но не менее 5 долларов.
«Отличительной особенностью карты Visa Classic Light является то, что она изготавливается из менее прочного пластика. СМС-информирование по всем картам предоставляется бесплатно», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
Кроме того, банк прекратил выпуск карт MasterCard Standard и MasterCard Standard Light.
ПАО «КБ «Байкалкредобанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Иркутск), ориентированный на корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции на рынке межбанковского кредитования, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физлиц и собственный капитал.
На текущий момент основные бенефициары банка — Елена Виноградова (72,21%), Александра Виноградова (21,13%), Алексей Карпеченков (2,63%), Наталья Троянская, Константин Леонов, Сергей Шашурин (по 1,31%) и миноритарии (0,10%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 1,05 млрд рублей (491-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 0,65 млрд, обязательства перед населением — 0,60 млрд.