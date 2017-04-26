Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей, а также выпустит их в обращение ориентировочно в октябре 2017 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к ЦБ.

«Ориентировочно, в октябре», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ЦБ уже утвердил внешний вид банкнот. Бумага для изготовления новых денежных знаков будет специально подготовленной для усиления защиты от подделок.

Пресс-служба Банка России официально подтвердила РИА Новости лишь ранее озвученные планы, что в оборот новые купюры поступят до конца 2017 года.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2 тыс. рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тыс. номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 тыс. рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.