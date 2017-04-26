В Москве вынесен приговор обвиняемому в мошенничестве с использованием исполнительных листов, сообщается на сайте столичной полиции.

«Хамовническим районным судом Москвы в отношении фигуранта уголовного дела о мошенничестве, связанном с использованием судебных решений, вынесен обвинительный приговор и назначено наказание», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Александр Князев.

Ранее сообщалось, что мужчина реализовывал бланки оригиналов судебных исполнительных листов через Интернет в период с 2015 года по ноябрь 2016-го. Впоследствии покупатели вносили в указанные исполнительные листы фиктивные данные и представляли в различные банки для взыскания денежных средств по гражданским искам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В 2016 году мужчина был задержан сотрудниками полиции, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования уголовного дела был установлен еще один аналогичный эпизод противоправной деятельности фигуранта. В марте текущего года расследование было завершено, фигуранту было предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении двух инкриминируемых преступлений.

В настоящее время мужчине вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.