Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста для экс-главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева до 15 июля и удовлетворил ходатайство защиты о разрешении бывшему министру покидать жилое помещение для ежедневных прогулок с условием соблюдения ограничений, установленных судом, с 7:00 до 9:00, передает корреспондент RNS из зала суда.

Президент России Владимир Путин 15 ноября 2016 года освободил своим указом Улюкаева от должности министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия. Ранее суд наложил арест на 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму свыше 564 млн рублей, принадлежащие экс-министру.

В середине апреля суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения, избранной в отношении обвиняемого, на срок до 15 июля 2017 года без изменения ограничений и запретов, связанных с содержанием под домашним арестом. Позже защита обжаловала продление срока домашнего ареста экс-министра Улюкаева.