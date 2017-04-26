Президент России Владимир Путин готов давать прогнозы по курсу рубля, но не публично. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, готов ли президент давать прогнозы по курсу рубля.

«Готов, но не публично», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, почему 25 апреля на встрече с бизнесменами в городе Рыбинске Владимир Путин оговорился, что в присутствии телекамер он должен комментировать эту тему очень осторожно.

Накануне Владимир Путин в Рыбинске провел встречу с представителями деловых кругов Ярославской области, во время которой заверил, что власти РФ не намерены отказываться от политики плавающего курса национальной валюты. При этом, как отметил глава государства, власти понимают озабоченность бизнеса в связи с укреплением рубля и «постоянно обсуждают и ищут варианты рыночных мер влияния на эти процессы».

Песков отказался прокомментировать, о каких рыночных мерах влияния на курс рубля, кроме применения бюджетного правила, говорил Путин.