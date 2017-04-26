Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил производство по иску Сбербанка на 1 млрд рублей к группе «Юлмарт». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Приостановить производство», — сказано в резолютивной части определения. Причины на сайте суда не отражены.

Среди ответчиков компании — группы ООО «Юлмарт Подуктово-Закупочная компания», НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт Регионально-Сбытовая компания» («Юлмарт РСК»).

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Северо-Западного Сбербанка, требования не являются новыми. В декабре 2016 года банк уже подавал подобный иск к группе «Юлмарт», а в данном производстве выделяет требования к ООО «Юлмарт РСК».

Из текста определения следует, что заявитель просит суд взыскать задолженность по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 1 млрд рублей и обратить внимание на заложенное имущество по договору, среди которого компьютерная техника, косметика, автозапчасти и другое, и установить начальную стоимость реализации в размере 1,2 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга также рассматривает иск о банкротстве НАО «Юлмарт», поданный физическим лицом.

Следующее заседание состоится 25 мая.

«Юлмарт» заинтересован в устранении разногласий со Сбербанком в досудебном порядке «Юлмарт» заявил о заинтересованности устранить разногласия со Сбербанком в досудебном порядке. Это следует из комментария пресс-службы «Юлмарта» на запрос RNS.