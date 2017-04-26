Вологодский Севергазбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Умножай» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) открывается под 5,4—7,7% годовых (ранее — под 5,5—8,1%), а «Умножай-online» (от 5 тыс. рублей, сроки: один, три, шесть месяцев или год) — под 5,7—8% (против прежних 5,8—8,3%).

Доходность депозита «Умножай. Особый» (от 5 млн рублей на сроки от одного месяца до трех лет) составляет 6,3—8% годовых (вместо 6,4—8,3%).

Проценты по трем вкладам выплачиваются ежемесячно и в конце срока. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Депозит «Прибавляй» (от 5 тыс. рублей на сроки от одного месяца до трех лет) привлекается под 5—7,2% годовых (ранее — под 5,1—7,5%), а «Прибавляй-online» (от 5 тыс. рублей, сроки: три, шесть месяцев, один или два года) — под 6,1—7,4% (прежде — под 6,25—7,6%).

Процентные ставки по вкладу «Прибавляй. Особый» (от 5 млн рублей на сроки от одного месяца до трех лет) равны 5,9—7,4% годовых (вместо 6,1—7,7%).

Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока. Предусмотрена возможность пополнения счета.

Средства во вклад «Решай» (от 30 тыс. рублей, сроки: три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) принимаются под 4,7—5,7% годовых (до этого — под 4,8—6,2%), а в «Решай-online» (от 30 тыс. рублей, сроки: три, шесть месяцев, один и два года) — под 5—6% (вместо 5,1—6,5%).

«Решай. Особый» (от 1,5 млн рублей, сроки: три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) открывается под 5,2—5,9% годовых (ранее — под 5,5—6,5%).



Проценты по трем депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются. Предусмотрена возможность пополнения счета.