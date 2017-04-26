Почта Банк совместно с Фондом развития Дальнего Востока запустили программу кредитования получателей «дальневосточного гектара». Кредит «Дальневосточный» предоставляется на оплату товаров и услуг в магазинах — партнерах банка для освоения полученной земли. Например, денежные средства могут быть потрачены на покупку теплиц, техники, строительных и отделочных материалов, посевных материалов и прочих товаров. Полный список партнеров программы необходимо уточнять в банке, со временем он будет расширяться.
Финансирование осуществляется по двум тарифам. Кредит «Дальневосточный льготный» выдается под 10,5% годовых на срок от шести месяцев до пяти лет. Первоначальный взнос составляет от 0% до 60% от стоимости приобретаемого товара. Тариф «Дальневосточный 0—0—24» позволяет получить денежные средства под 8,5% годовых на два года без первоначального взноса. Размер заимствования варьируется от 3 тыс. до 600 тыс. рублей.
«Для получения займа клиенту необходимо подать онлайн-заявку на сайте банка, указав номер «дальневосточного гектара». Решение о выдаче кредита принимается в течение пяти минут. После получения положительного решения клиенту необходимо распечатать анкету-приглашение с указанием одобренной суммы и представить ее в торговую точку вместе с паспортом. Документы, подтверждающие доход, не требуются. Положительное решение действует в течение 30 дней», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки. Залог и поручительство не требуются. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 152,46 млрд рублей (51-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,36 млрд, кредитный портфель — 130,58 млрд, обязательства перед населением — 46,62 млрд.