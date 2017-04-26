Почта Банк совместно с Фондом развития Дальнего Востока запустили программу кредитования получателей «дальневосточного гектара». Кредит «Дальневосточный» предоставляется на оплату товаров и услуг в магазинах — партнерах банка для освоения полученной земли. Например, денежные средства могут быть потрачены на покупку теплиц, техники, строительных и отделочных материалов, посевных материалов и прочих товаров. Полный список партнеров программы необходимо уточнять в банке, со временем он будет расширяться.

Финансирование осуществляется по двум тарифам. Кредит «Дальневосточный льготный» выдается под 10,5% годовых на срок от шести месяцев до пяти лет. Первоначальный взнос составляет от 0% до 60% от стоимости приобретаемого товара. Тариф «Дальневосточный 0—0—24» позволяет получить денежные средства под 8,5% годовых на два года без первоначального взноса. Размер заимствования варьируется от 3 тыс. до 600 тыс. рублей.

«Для получения займа клиенту необходимо подать онлайн-заявку на сайте банка, указав номер «дальневосточного гектара». Решение о выдаче кредита принимается в течение пяти минут. После получения положительного решения клиенту необходимо распечатать анкету-приглашение с указанием одобренной суммы и представить ее в торговую точку вместе с паспортом. Документы, подтверждающие доход, не требуются. Положительное решение действует в течение 30 дней», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки. Залог и поручительство не требуются. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.