К разрешению ситуации клиентов лишившегося лицензии Татфондбанка и других финучреждений предлагают подключить как заинтересованные банки, так и самих «погорельцев». Группа, состоящая из банковских специалистов и представителей бизнеса, в настоящее время разрабатывает программу «Народная санация», в рамках которой создается механизм компенсации потерь клиентов проблемных банков, сообщает татарстанское издание «Реальное время».

«Для реализации данного беспрецедентного проекта необходимо участие крупного коммерческого банка. Обращаясь ко всем руководителям, собственникам и бенефициарам кредитных учреждений Российской Федерации, предлагаем вам рассмотреть возможность выступить в качестве банка-партнера нашей программы», — говорится в обращении авторов программы, инициатором которой является бывший банковский работник Рустем Сафиуллин (теперь занят в реальном секторе экономики).

Тот банк, который станет партнером программы «Народная санация», в случае ее успеха получит значительные преференции в конкурентной борьбе, объясняют бизнесмены. «За короткий промежуток времени планируется открыть большое количество расчетных счетов, до нескольких тысяч. Общий объем ресурсов в виде неснижаемого остатка на этих расчетных счетах может достичь нескольких миллиардов рублей», — планируют авторы.

По их словам, в качестве платы за этот ресурс от банка будет требоваться производить регулярно выплаты пострадавшим клиентам. Размер и способ таких выплат предлагается обсуждать. В любом случае сумма не будет превышать рыночной стоимости привлекаемых ресурсов, уточняется в программе.

В остальном, согласно плану «Народной санации», на банк не возлагается никаких обязательств сверх тех, которые обычно необходимы для обслуживания клиентов и ведения операционной деятельности. При этом репутационный риск неудачи проекта его организаторы готовы взять на себя. Также допускается возможность увеличения накладных расходов в связи с необходимостью открытия большого количества счетов в относительно короткий период.

Проектом предусмотрен механизм консолидации расчетных счетов и денежных потоков в банке-партнере.

Бизнесмены называют три основных требования к потенциальному банку-партнеру: широкая сеть обслуживания по России, финансовая устойчивость и высокие показатели ликвидности, высокий уровень сервиса.

Авторы идеи объяснили, чем их проект может быть привлекателен для банков-партнеров. «Санация совместно с АСВ дает банку-санатору возможность зарабатывать только на размещении временно свободных ресурсов. «Народная санация» не только предоставляет банку-партнеру свободные ресурсы на бессрочной основе, но и дает возможность зарабатывать на обслуживании привлеченных в рамках программы клиентов. Комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, за прием платежей и эквайринг, зарплатные проекты, гарантии и кредитование и т. д. Сколько сможет заработать банк-партнер на «попутных» услугах, зависит от возможностей самого банка и уровня его сервиса», — подчеркивается в обращении.

Количество расчетных и иных счетов, на которых «зависли» средства клиентов, исчисляется десятками тысяч, объем потерянных средств — десятками миллиардов, отмечается в обращении. При этом большинство пострадавших компаний продолжают работать.

«У многих имеются запасы оборотных средств в виде товаров, сырья, дебиторов. Есть действующие контракты, трудовые коллективы, основные средства, мощности и так далее, — говорят авторы инициативы. — Иными словами, на вновь открытые счета пострадавших компаний в разных банках продолжают поступать денежные средства. Соответственно, и доход от них получают разные банки. Ресурс распыляется, хотя мог бы работать на восстановление средств пострадавших клиентов».

В совокупности на десятках тысяч расчетных счетов всегда будет устойчивый неснижаемый остаток, причем немалый, поясняют разработчики. «Стоимость этого ресурса — 0% годовых, даже дешевле, чем заем АСВ. В отличие от займа АСВ, который дается на десять лет, этот ресурс бессрочен», — подчеркивают авторы.

Проект обсуждался среди экспертов, говорят бизнесмены. По их словам, сомнения еще остаются, но пока «народная санация» признается единственным реальным решением в данной ситуации.

