ЦБ установил официальные курсы валют на 27 апреля. Курс доллара повысился на 46,78 копейки, составив 56,3131 рубля (55,8453 рубля на 26 апреля). Курс евро увеличился на 71,2 копейки до 61,5052 рубля (60,7932 рубля на 26 апреля).

Курс рубля ожидаемо начал снижаться после роста в последние дни, констатирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. «Фактор поддержки со стороны налогового периода почти себя исчерпал, как и эйфория на рынках, вызванная выборами во Франции, тогда как стоимость нефти уже упала ниже 52 долларов за баррель Brent», — комментирует банкир.

Рубль теряет в основных торгуемых парах на фоне слабой нефти, согласен аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. К тому же, добавляет он, рынок не оставил без внимания комментарии президента РФ Владимира Путина в отношении текущего курса национальной валюты и поиска рыночных инструментов для его «нормализации».

Путин: власти ищут рыночные меры влияния на курс рубля Российские власти сейчас ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин.



Падение будет продолжаться в ближайшее время, особенно после заявления Путина, прогнозирует Люшин. «Словесные интервенции от первых лиц государства — это мощный фактор, особенно для такого волатильного рынка, как валютный», — поясняет он.

На ослабление рубля также играет ожидаемая статистика по инфляции, которая имеет шансы укрепить Банк России в необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки, продолжает Давыдов.

Люшин еще напоминает о таком негативном факторе для рубля, как большой объем погашения внешнего долга со стороны компаний. «Для этого им придется продавать рубли и покупать валюту весьма активно», — уточняет банкир.

По его прогнозу, до конца недели курс национальной валюты упадет до 57 за доллар, а в ближайшие два месяца он может опуститься до 60—61.

Между тем в поддержку национальной валюты продолжает выступать рынок ценных бумаг, демонстрирующий существенный спрос на российские активы, замечает Давыдов.