Абсолют Банк запустил военную ипотеку на приобретение готовой или строящейся квартиры военнослужащими — участниками накопительно-ипотечной системы.

«Погашение военной ипотеки производится за счет государства», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Процентная ставка равна 10,9% годовых, срок ипотеки — до 20 лет, но не более срока, остающегося до даты достижения заемщиком 45 лет. Кредит выдается в сумме от 300 тыс. до 2,22 млн рублей, но не более 80% стоимости приобретаемого жилья. Первоначальный взнос в размере не менее 20% стоимости приобретаемого жилого помещения формируется за счет средств целевого жилищного займа (ЦЖЗ) и собственных средств заемщика (при наличии).



«Запуск программы «Военная ипотека» позволит расширить линейку ипотечных программ кредитования банка и предложить одни из самых выгодных условий кредитования для обширной категории клиентов — военнослужащих. Мы уверены, что предлагаемые условия кредитования будут востребованы и позволят военнослужащим выгодно реализовать свои права на жилищное обеспечение», — комментирует заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.