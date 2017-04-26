Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Проинвестбанка по новой методологии, присвоило рейтинг на уровне «ruB» (что соответствует рейтингу «В++» по ранее применявшейся методологии) и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации, сообщили в пресс-службе RAEX.



По рейтингу установлен «негативный» прогноз.

«Положительное влияние на рейтинг оказывают приемлемый запас краткосрочной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 16,9% на 1 апреля 2017 года), высокая обеспеченность портфеля кредитов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (на 1 апреля 2017 года покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 443,0%, без учета данных компонентов — 131,3%) и низкий уровень принимаемых валютных рисков», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, основное давление на рейтинг оказывает снижение в марте 2017 года величины собственных средств Проинвестбанка до уровня ниже 350 млн рублей, что оценивается аналитиками крайне негативно, поскольку повышает уязвимость капитала банка к реализации кредитных рисков. Среди негативных факторов также отмечены низкие показатели рентабельности деятельности (за период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го ROA составляет 0,1%, ROE — 0,8%) в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности (8,4% по отношению к средним активам за аналогичный период) и ухудшение качества кредитного портфеля.

