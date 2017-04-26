Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Проинвестбанка по новой методологии, присвоило рейтинг на уровне «ruB» (что соответствует рейтингу «В++» по ранее применявшейся методологии) и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации, сообщили в пресс-службе RAEX.
По рейтингу установлен «негативный» прогноз.
«Положительное влияние на рейтинг оказывают приемлемый запас краткосрочной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 16,9% на 1 апреля 2017 года), высокая обеспеченность портфеля кредитов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (на 1 апреля 2017 года покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 443,0%, без учета данных компонентов — 131,3%) и низкий уровень принимаемых валютных рисков», — говорится в релизе.
По мнению RAEX, основное давление на рейтинг оказывает снижение в марте 2017 года величины собственных средств Проинвестбанка до уровня ниже 350 млн рублей, что оценивается аналитиками крайне негативно, поскольку повышает уязвимость капитала банка к реализации кредитных рисков. Среди негативных факторов также отмечены низкие показатели рентабельности деятельности (за период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го ROA составляет 0,1%, ROE — 0,8%) в сочетании с высоким уровнем расходов на обеспечение деятельности (8,4% по отношению к средним активам за аналогичный период) и ухудшение качества кредитного портфеля.
ПАО «АКБ «Проинвестбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Пермь), ориентированный на корпоративное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц и корпоративных клиентов. Кредитная организация контролируется частными лицами, в состав которых входит топ-менеджмент банка.
На текущий момент основными бенефициарами банка, согласно раскрываемой информации, выступают член наблюдательного совета банка Андрей Харитонов (19,20%), председатель наблюдательного совета Максим Сорокин, член наблюдательного совета Дмитрий Смиренов и Геннадий Гольдин (по 18,64%), член наблюдательного совета Ирина Иванова (8,08%), Рипсиме Демирчан (7,86%), Юлия Зарянкина (7,64%) и миноритарии (1,3%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 1,74 млрд рублей (439-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 1,09 млрд, обязательства перед населением — 0,77 млрд.