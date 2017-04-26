В первый день продаж облигаций федерального займа для населения от граждан поступило уже более 500 заявок на приобретение новых бумаг, следует из сообщений банков, выступающих агентами по реализации ОФЗ-н.

Минфин РФ накануне проинформировал о старте продаж ОФЗ для физических лиц с 26 апреля через Сбербанк и ВТБ 24. Объем выпуска — 15 млрд рублей.

В Сбербанк, который реализует ОФЗ-н через отделения «Сбербанк Премьер», соответствующие заявки по состоянию на 12:00 мск подали около 300 клиентов на общую сумму 275 млн рублей по номиналу, сообщили в кредитной организации порталу Банки.ру.

В свою очередь, ВТБ 24 к полудню принял свыше 200 заявок на покупку облигаций федерального займа для населения, при этом за последнюю неделю в кол-центр банка поступило более 2 тыс. звонков по вопросам приобретения ОФЗ. Заявки поступили на суммы от 30 тыс. до 15 млн рублей. Ранее в среду банк сообщил, что за первые 20 минут продаж поступило 70 заявок.

Средняя сумма заявки в ВТБ 24 по ОФЗ-н в первый день продаж составляет 2,3 млн рублей, уточнили в банке позже в среду.



ВТБ 24 планирует меньше чем за полгода разместить ОФЗ на 7,5 млрд рублей и привлечь около 30 тыс. клиентов.

В банке напомнили, что ОФЗ-н выпускаются государством в лице Министерства финансов исключительно для граждан РФ старше 18 лет.

Номинал одной ОФЗ-н составляет 1 тыс. рублей. Минимальный объем покупки государственных ценных бумаг в рамках одного выпуска составляет 30 тыс. рублей, максимальный — 15 млн. В рамках первого выпуска средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг составит до 9% годовых. Доход по облигациям для населения складывается из двух составляющих: из купонного дохода, а также разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью облигации. Купонный доход по ОФЗ-н каждые полгода увеличивается, к третьему году он достигает максимальных значений. Купон выплачивается два раза в год, первая выплата состоится 1 ноября 2017 года. По истечении срока обращения ОФЗ-н клиенту выплачиваются начисленные проценты и номинальная стоимость государственных ценных бумаг.

При этом клиент имеет возможность продать государственные ценные бумаги досрочно и получить назад все вложенные средства (в случае если приобретение бумаг осуществлялось по цене не выше номинальной стоимости) за минусом вознаграждения банка. Вторичное обращение ОФЗ-н не предусмотрено.

В ВТБ 24 продажа ОФЗ-н осуществляется через 667 офисов формата «Привилегия» и private banking. Для приобретения ОФЗ-н физлицу необходимо открыть брокерский счет и счет депо, на котором будут учитываться бумаги, затем перевести на него денежные средства и подать поручение на покупку ОФЗ-н. Для новых клиентов это происходит в рамках единой процедуры. Если у клиента уже есть брокерский счет в ВТБ 24, то подать поручение на покупку государственных ценных бумаг можно и в «личном кабинете» на инвестиционном портале ВТБ 24. Там же будет предоставлена возможность следить за счетом или продавать/покупать ОФЗ-н. На сайте ВТБ 24 также создан специальный раздел, посвященный основным вопросам ОФЗ-н.







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