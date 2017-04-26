НКО «ПОВС застройщиков» исключила компанию «ИнвестСтройГрупп» как недобросовестного застройщика из Общества взаимного страхования. Решение было принято на общем собрании НКО. В ходе проверки «ПОВС застройщиков» выяснила, что «ИнвестСтройГрупп» вывела из строительства половину средств дольщиков ЖК «Легенда» в Троицке.

По результатам проверки ежеквартальной отчетности компании «ИнвестСтройГрупп» специалисты Центра мониторинга и контроля Общества взаимного страхования выяснили, что общая сумма собранных с дольщиков денег составила 2,8 млрд рублей, а, согласно представленному бухгалтерскому балансу, на строительство объекта направлено только 1,4 млрд.

«В ходе инспектирования мы узнали об остановке работ на стройплощадках, а также о ряде задолженностей со стороны организации собственникам земельных участков, — сообщил председатель правления НКО «ПОВС застройщиков» Александр Ручьев. Он подчеркнул, что представители «ИнвестСтройГрупп» скрывали приостановку строительства объекта. «С нашей точки зрения, это мошенническая схема по намеренному выводу денег и перекладыванию ответственности на страховщика», — заключил Ручьев.

Проверка Москомстройинвеста подтвердила данные факты и то, что норматив целевого использования средств (Н2) ООО «ИнвестСтройГрупп» за III квартал 2016 года не соответствовал нормам законодательства.

В понедельник, 24 апреля, Москомстройинвест инициировал возбуждение уголовного дела в отношении застройщика, арест его имущества, а также наложение запрета на совершение сделок. Уголовное дело пока не возбуждено.

На общем ежегодном собрании членами НКО «ПОВС застройщиков» единогласно было принято решение об исключении компании «ИнвестСтройГрупп» из состава ПОВС и возвращении ей средств, собранных по страховым договорам премий. Эту сумму организация может направить на перестрахование своей ответственности перед дольщиками.

Чтобы исключить возможность потери дольщиками вложенных денег, в ПОВС уже прорабатываются варианты выхода из сложившейся ситуации и возможности достройки жилого комплекса, чтобы права дольщиков были полностью соблюдены. Как сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе «ПОВС застройщиков», это первый случай за историю существования общества (создано в октябре 2013 года), когда обнаруживаются подобные действия застройщиков. Замораживание стройки и выведение средств было выявлено в ходе неплановой проверки.



Один из четырех страховщиков ответственности застройщиков уходит с рынка ООО «Региональная страховая компания» (РИНКО) объявила о передаче портфеля по страхованию ответственности застройщиков и имущества физических лиц (в том числе бытовой техники и электроники), а также имущества юридических лиц компании «Проминстрах».

В настоящее время на рынке страхования ответственности застройщиков активно работают только три участника: «Респект», ВСК и НКО «ПОВС застройщиков». Лидер по сбору премий в 2016 году компания «РИНКО» передает свой портфель компании «Проминстрах», которая контролирует менее 0,1% этого рынка. В список ЦБ допущенных к данному виду страхования входят 19 компаний.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

