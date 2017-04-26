Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности БКС Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг «ruВВВ+» (соответствует рейтингу «А+(III)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «A(I)» с «позитивным» прогнозом.

«Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинговую оценку, выделены высокие нормативы достаточности капитала (на 1 апреля Н1.0 равен 14,1%, Н1.1 и Н1.2 — 13,4%), при этом отмечается высокое качество ссудной задолженности, представленной преимущественно сделками обратного РЕПО (около 94% ссудной задолженности отнесено к I и II категориям качества на 1 апреля)», — говорится в пресс-релизе RAEX.

Поддержку рейтингу также оказывают высокое качество портфеля ценных бумаг и хорошие показатели краткосрочной ликвидности (на 1 апреля Н2 равен 112,2%, Н3 — 159,3%), а также приемлемая рентабельность бизнеса.

Кроме того, аналитики агентства отмечают высокое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, и сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте.

Основным фактором, негативно влияющим на рейтинг, являются сохраняющиеся высокие обороты по клиентским счетам с банками-нерезидентами, при этом отмечается высокая концентрация на одном банке-контрагенте. Также давление на рейтинговую оценку оказала высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (на 1 апреля 40,9% валовых пассивов), представленных остатками средств клиентов на брокерских счетах.