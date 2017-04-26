Энергомашбанк запустил услугу по проведению денежных переводов «Золотая корона» в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Онлайн-переводы «Золотая корона» могут совершать владельцы любых банковских карт Visa, MasterCard или Maestro, эмитированных российскими банками. Осуществить онлайн-перевод «Золотая корона» с выплатой наличными в пунктах системы «Золотая корона» теперь можно прямо с сайта Энергомашбанка. Процедура занимает всего несколько минут, операция безопасна и удобна. При отправке переводов в иностранной валюте, оплачиваемых в рублях, действует специальный тариф 0%: комиссия отсутствует при условии конвертации валюты по текущему курсу системы «Золотая корона», — говорится в релизе.

Кроме того, перевести деньги по системе «Золотая корона» можно во всех офисах Энергомашбанка, добавили в пресс-службе.