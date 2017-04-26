Следственный комитет России возбудил в отношении бывшего руководства Пробизнесбанка уголовное дело о хищении из кредитного учреждения более 25 млрд рублей, сообщила в среду прокурор в Останкинском суде Москвы, где слушается дело в отношении бывшего топ-менеджера банка.

По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев вместе с тогдашним председателем правления Александром Желязняком создали преступную группу с целью хищения денег из банка. Помимо прочих, в эту группу входил Николай Алексеев, занимавший должность начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка.

«С ним было заключено досудебное соглашение, он оказал полное содействие, помог следствию установить причастность к преступлению иных лиц. Николай Алексеев дал показания о роли других лиц, которые позволили возбудить в отношении Железняка, Леонтьева уголовное дело по факту хищения у кредитной организации более 25 миллиардов рублей», — сказала в суде прокурор.

Она отметила, что Алексеев также помог следствию найти имущество Леонтьева и Железняка, и попросила суд рассмотреть уголовное дело в отношении Алексеева в особом порядке.

Комментариями СК РФ агентство пока не располагает.

Сам Николай Алексеев вину признал и раскаялся. Его дело о хищении 2,4 млрд рублей из Пробизнесбанка выделено в отдельное производство. Он был взят под стражу в феврале прошлого года, в декабре — переведен под домашний арест.

По версии следствия, Алексеев вместе с руководителями и другими работниками банка присвоил более 2,4 млрд рублей, принадлежащих банку. Роль Алексеева заключается в подписании ряда заведомо невозвратных кредитов, которые были конвертированы в валюту и выведены на Кипр и в Латвию.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух экс-владельцев Пробизнесбанка по делу о хищении из банка 25 млрд рублей.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея и Железняка Александра, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, мера пресечения в виде заочного ареста была избрана 16 февраля 2017 года, а в середине марта постановление суда в апелляционной инстанции было оставлено без изменения.

Пробизнесбанк лишился лицензии в августе 2015 года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк проводил высокорискованную политику, размещая средства в низкокачественные активы. В октябре 2015 года Пробизнесбанк был признан банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.