Банк «Зенит» предлагает корпоративным клиентам в Московском регионе новый продукт — таможенную карту.
Как поясняют в банке, карта предназначена для совершения любых видов таможенных платежей в момент оформления грузов. Оплата принимается круглосуточно в режиме реального времени удобным для клиента способом: через программу электронного декларирования, «Личный кабинет» или непосредственно через терминалы на любом таможенном посту на всей территории России.
О проведенных платежах клиент информируется через СМС-сообщения и/или электронную почту.
Таможенную карту могут оформить юридические лица (за исключением кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели, участвующие во внешнеэкономической деятельности.
Оформить таможенную карту можно в дополнительных офисах «Зенита» в Москве и Московской области.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 258,63 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 36,18 млрд, кредитный портфель — 164,70 млрд, обязательства перед населением — 69,62 млрд.