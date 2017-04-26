Банк «Зенит» предлагает корпоративным клиентам в Московском регионе новый продукт — таможенную карту.

Как поясняют в банке, карта предназначена для совершения любых видов таможенных платежей в момент оформления грузов. Оплата принимается круглосуточно в режиме реального времени удобным для клиента способом: через программу электронного декларирования, «Личный кабинет» или непосредственно через терминалы на любом таможенном посту на всей территории России.

О проведенных платежах клиент информируется через СМС-сообщения и/или электронную почту.

Таможенную карту могут оформить юридические лица (за исключением кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели, участвующие во внешнеэкономической деятельности.

Оформить таможенную карту можно в дополнительных офисах «Зенита» в Москве и Московской области.

Зенит ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Бизнес ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Кроме того, банк занимает сильные позиции на фондовом и валютном рынках.
В настоящее время ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина принадлежит 50,43% акций. Среди других владельцев можно выделить члена совета директоров Марию Соколову (12,67%), председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (контролирует 9,86% акций банка), Татьяну Шишкину (8,18%), Аркадия Соколова (5,13%), председателя правления, члена совета директоров Кирилла Шпигуна и члена правления Станислава Пащенко — по 3,81%. Кроме того, бенефициаром 3,1% акций банк называет Алексея Соколова (скончался в мае 2015 года), а также «Зенит Инвестмент Сервисез Инк.» (1,34%) и председателя совета директоров, генерального директора ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Наиля Маганова (0,08%). Миноритариям принадлежит 1,58% акций общества.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 258,63 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 36,18 млрд, кредитный портфель — 164,70 млрд, обязательства перед населением — 69,62 млрд.