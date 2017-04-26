Банк «Зенит» предлагает корпоративным клиентам в Московском регионе новый продукт — таможенную карту.

Как поясняют в банке, карта предназначена для совершения любых видов таможенных платежей в момент оформления грузов. Оплата принимается круглосуточно в режиме реального времени удобным для клиента способом: через программу электронного декларирования, «Личный кабинет» или непосредственно через терминалы на любом таможенном посту на всей территории России.

О проведенных платежах клиент информируется через СМС-сообщения и/или электронную почту.

Таможенную карту могут оформить юридические лица (за исключением кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели, участвующие во внешнеэкономической деятельности.



Оформить таможенную карту можно в дополнительных офисах «Зенита» в Москве и Московской области.