Акционеры банка «Международный Финансовый Клуб» (МФК) выкупили проблемные активы финучреждения на 8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«В целях реализации плана мероприятий, направленного на улучшение качества активов АО АКБ «Международный Финансовый Клуб», а также повышения операционной эффективности банка акционерами была оказана помощь в размере 8 миллиардов рублей на выкуп проблемных активов банка. Данные мероприятия банк осуществляет в рамках улучшения качества кредитного портфеля, а также снижения банковских рисков», — говорится в релизе.

В январе сообщалось, что банку «Международный Финансовый Клуб», основными бенефициарами которого являются Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг, может потребоваться докапитализация.

«В этом году мы постараемся по крайней мере выйти на нулевой результат, без убытков. Хотя, видимо, нам придется дополнительные ресурсы выделять на создание резервов. И в этом плане мы рассчитываем на помощь акционеров. Сейчас у нас идет обсуждение с акционерами возможности докапитализации банка в 2017 году», — отмечал председатель правления банка Игорь Антонов.

​Банк «Международный Финансовый Клуб» обсуждает докапитализацию Банку «Международный Финансовый Клуб» (МФК), основными бенефициарами которого являются Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг, может потребоваться докапитализация, рассказал RNS председатель правления банка Игорь Антонов. МФК обсуждает такую возможность с акционерами, однако решение еще не принято.





