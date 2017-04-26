МТС Банк предлагает вклад «МТС Лови момент». Открыть его можно в рублях на три и шесть месяцев. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность составит 8—8,25% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

«Открыть депозит можно в любом офисе банка, а также через интернет-банк или мобильное приложение», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.