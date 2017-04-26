МТС Банк предлагает вклад «МТС Лови момент». Открыть его можно в рублях на три и шесть месяцев. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность составит 8—8,25% годовых.
Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.
«Открыть депозит можно в любом офисе банка, а также через интернет-банк или мобильное приложение», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
На текущий момент основным бенефициаром является Владимир Евтушенков, владеющий 46,13% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Дмитрий Зубов — 0,73%, Андрей Рябов — 0,65%, ПАО МГТС — 0,24%, ЗАО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы» — 0,15%, ЗАО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 25,42% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 158,43 млрд рублей (49-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,69 млрд, кредитный портфель — 77,51 млрд, обязательства перед населением — 67,86 млрд.