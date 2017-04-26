Останкинский суд Москвы в среду приговорил к четыре годам колонии бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева за хищение 2,4 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать Алексеева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Назначить ему штраф в виде 1 миллиона рублей», — сказала судья Янина Исаева.

Суд также удовлетворил гражданский иск Пробизнесбанка. «Взыскать с Алексеева в рамках гражданского иска потерпевшей стороны в полном объеме, то есть в размере 2,44 миллиарда рублей», — сказала судья.

Дело в отношении Алексеева слушалось в особом порядке, что предполагает раскаяние подсудимого и полное признание вины и не предполагает исследование доказательств по делу. Его дело было выделено в отдельное производство из общего дела о хищении более 2,4 млрд рублей.

«Да, вину признаю», — сказал подсудимый, подтвердив, что подписал документы о выдаче фиктивных кредитов. Николай Алексеев был взят под стражу в феврале прошлого года, затем он пошел на сделку со следствием и в декабре был переведен под домашний арест.

По версии следствия, Алексеев вместе с руководителями и другими работниками банка присвоил более 2,4 млрд рублей, принадлежащих банку. Должность начальника департамента корпоративных финансов АКБ «Пробизнесбанк» он занимал с сентября 2014 года по июнь 2015 года. Роль Алексеева заключается в подписании документов о выдаче ряда необеспеченных и невозвратных кредитов, которые были конвертированы в валюте и выведены на подконтрольные экс-руководству банка счета на Кипре и в Латвии.

По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев совместно с экс-председателем правления указанного банка Александром Желязняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег Пробизнесбанка. В эту группу был вовлечен, помимо прочих, Николай Алексеев.