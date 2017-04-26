Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил снижения размера комиссии банков при размещении следующих выпусков ОФЗ для населения.



«Комиссия составляет от 0,5 до 1,5% от суммы, это связано с тем, что банки несут определенные издержки при открытии счета для покупки таких облигаций. Когда мы обсуждали с уполномоченными банками, а это Сбербанк и ВТБ 24, этот вопрос, то учитывали их расходы в рублях. В зависимости от объема покупки рассчитывалась стоимость затрат банков. Не исключаю, что в последующих выпусках размер комиссии будет уточнен в сторону снижения», — сообщил он журналистам.



По словам Силуанова, объем размещения ОФЗ для населения может быть удвоен до конца 2017 года. При этом объем может быть доведен до 30 млрд рублей при условии высокого спроса на бумаги. «15 миллиардов рублей — это первый заем, посмотрим, какой будет спрос, какой будет интерес к этим бумагам. До конца года сможем повторить такой же заем на такую же сумму, получится, таким образом, 30 миллиардов рублей до конца текущего года», — заявил Силуанов.

Он также отметил, что доходность по облигациям составит около 8,5%, это больше чем в два раза превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и на предстоящую трехлетку. А средний доход, который гражданин получит по этой бумаге, будет больше, чем по существующим в настоящий момент банковским депозитам и выше чем по облигациям, которые покупают инвесторы в свои портфели.