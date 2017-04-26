Несмотря на ряд уже принятых мер в сфере регулирования микрофинансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг, преобразования в этой сфере необходимо продолжить, так как рост просроченных долгов продолжается. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, который провел накануне круглый стол на тему «Правоприменительная практика регулирования деятельности микрофинансовых организаций и дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере».

Журавлев напомнил, что за год принят ряд законодательных и нормативных решений, усиливающих защиту прав потребителей финансовых услуг.



Как отметил сенатор, ограничена сумма начисления процентов по краткосрочным займам: она не может быть больше трехкратной суммы займа вне зависимости от его срока. При этом в случае возникновения просрочки сумма начисленных процентов вместе с пенями и штрафами не может превышать двукратного размера суммы остатка задолженности, добавил он.

Парламентарий также напомнил о принятых ранее законодательных изменениях, связанных с разделением МФО на два вида: микрофинансовые и микрокредитные компании (МФК и МКК соответственно). МФК получили право финансировать выдачу займов за счет средств населения, в то время как МКК могут работать исключительно за счет средств их собственников и юридических лиц. Максимальный размер займа для населения в МФК ограничен суммой 1 млн рублей, для МКК это 0,5 млн. При этом капитал МФК должен быть не меньше 70 млн рублей. Они также подпадают под дополнительные экономические нормативы. Как показывает практика, это довольно действенные ограничения против проникновения на рынок нерадивых кредиторов, подчеркнул Журавлев.

Процесс разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании завершен Банк России объявляет об окончании 29 марта переходного периода, установленного федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 407-ФЗ, который реализовал законодательное разделение микрофинансовых организаций на два вида: микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Как напоминают в пресс-службе ЦБ, данные виды МФО наделены разным объемом прав и обязанностей в целях установления пропорционального регулирования.

Сенатор затронул вопрос ограничения количества займов в одни руки и количества пролонгаций в год. «Для этого есть все полномочия у ЦБ устанавливать соответствующие стандарты», — отметил он.

Журавлев коснулся принятого закона о коллекторской деятельности. «Вступивший в силу закон о коллекторской деятельности — это, безусловно, благо для гражданина и для отрасли в целом», — сказал парламентарий.

При этом он высказал мнение, что «несмотря на уже принятые меры… преобразования в сфере микрофинансирования необходимо продолжить, так как рост просроченных задолженностей продолжается». Журавлев отметил необходимость внедрения показателя DTI (отношение долга к доходам) в потребительское кредитование с целью снижения планки коэффициентов по соотношению долга и процентных платежей.

Он также добавил, что в отсутствие общих стандартов раскрытия информации о займе зачастую МФО не распространяются о существенных характеристиках предлагаемого продукта, включая порядок и сроки взыскания штрафов. «Наша задача — обеспечить максимальную прозрачность кредитного предложения для клиента. В том числе надо внедрить сервис, позволяющий рассчитать свои доходы и будущие расходы по займу и оценить его целесообразность непосредственно в офисе микрофинансовой компании», — сказал Журавлев.

Эффективно сократить объемы просроченной задолженности могла бы также своевременная рассылка уведомлений заемщикам о сроке приближающихся выплат с расчетом возможных штрафных санкций, считает парламентарий.

Журавлев уделил особое внимание вопросу нелегальных кредиторов. «Сегодня штрафы за неоднократную выдачу нелегальных займов компаниями, которые не включены в реестр ЦБ, достаточно символические. Надо максимально быстро принимать решения по существенному увеличению административных штрафов, можно рассмотреть вопрос и о введении уголовной ответственности», — сказал парламентарий.

«Мы должны также лишить МФО, не внесенные в реестр, права на судебную защиту по договорам займа», — добавил он.



«Все законодательные изменения не дадут должного результата, если правоохранительные органы не активизируют свою работу в части своевременного выявления и пресечения уголовных деяний», — подчеркнул также сенатор.

Из сообщения на сайте Совфеда следует, что в ходе заседания речь шла также о механизмах снижения процентных ставок по особым категориям займов в микрофинансовых организациях.

