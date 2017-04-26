В марте банки выдали 2,18 млн новых кредитов общим объемом более 325,27 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 3%, при этом объемы кредитования увеличились на 32% (в марте 2016-го было выдано 2,12 млн кредитов на 245,74 млрд). Таковы данные исследования Объединенного кредитного бюро.

Самый значительный рост объемов новых выдач показал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло на 22%, а объемы — на 40%. В марте 2017-го было выдано 1,63 млн кредитов наличными на 183,86 млрд против 1,34 млн кредитов на 131,57 млрд годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 98 тыс. до 113 тыс. рублей.



Также значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 38%. В марте этого года было выдано 25,02 тыс. кредитов на 20,24 млрд рублей, годом ранее банки выдали 21,09 тыс. кредитов на 14,63 млрд. Средний размер нового автокредита вырос с 694 тыс. до 809 тыс. рублей.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 13%, объемы кредитования на 23%. В марте 2017 года было выдано 50,82 тыс. кредитов на 89,28 млрд рублей, в прошлом году — 44,93 тыс. кредитов на 72,77 млрд. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,62 млн до 1,76 млн рублей.

В сегменте кредитных карт отмечено снижение количества новых кредитов при росте объемов выдач. Количество новых карт снизилось на 30% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 15%. В марте этого года было выдано более 476,57 тыс. карт с общим лимитом 28,36 млрд рублей, годом ранее — 682,57 тыс. карт на 24,74 млрд. Средний лимит по карте увеличился с 36 тыс. до 59 тыс. рублей.

Всего за I квартал 2017 года банки выдали 5,66 млн кредитов общим объемом 776,6 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов практически не изменилось, при этом объемы кредитования увеличились на 17%. В I квартале 2016-го было выдано 5,65 млн кредитов на 662,93 млрд рублей.