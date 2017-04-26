Совет Федерации в среду одобрил закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир», передает РИА Новости.



В соответствии с законом, банки до 1 июля 2017 года должны обеспечить прием национальных карт «Мир» во всех своих устройствах, предназначенных для проведения расчетов с использованием банковских карт. С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту «Мир».

Действующие бюджетники должны быть переведены на карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить национальные карты взамен карт международных платежных систем, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

На карту «Мир» обязаны перейти все пенсионеры и бюджетники за исключением граждан, постоянно проживающих за рубежом, и сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств России при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.