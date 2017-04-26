Среднее значение текущей долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу, PTI) российских заемщиков за последние полгода выросло на 2,47 процентного пункта. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, на 1 апреля текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 25,18% (на 1 октября 2016-го — 22,71%). Важно отметить, что за упомянутый период PTI вырос для всех категорий заемщиков.

Самый высокий рост данного показателя был зафиксирован в сегменте заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) — на 3,09 п. п. Долговая нагрузка заемщиков со средними доходами (от 20 тыс. до 45 тыс. рублей) выросла на 2,38 п. п., а с наибольшими доходами (свыше 45 тыс. рублей) — на 2,02 на п. п.



Самый высокий показатель PTI был продемонстрирован в Забайкальском (35,37%) и Приморском (32,43%) краях, а также в Амурской (30,52%), Кировской (29,45%) и Оренбургской (29,21%) областях. Наименьший уровень текущей долговой нагрузки был отмечен у заемщиков Ярославской (21,17%), Тверской (21,8%), Тульской (21,8%), Саратовской (22,13%) и Брянской (22,5%) областей, а также Москвы (22,79%).

«Несмотря на рост долговой нагрузки российских заемщиков, в целом он остается на приемлемом уровне, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом необходимо отметить, что самые высокие темпы роста PTI опять демонстрируют представители самых бедных слоев населения, которым все сложнее обслуживать свои кредитные обязательства. Поэтому, несмотря на постепенное восстановление у кредиторов докризисного аппетита к риску, им необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения».

