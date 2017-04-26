Совет Федерации в среду одобрил закон, который предусматривает разделение кредитных организаций на банки с универсальной и базовой лицензией в зависимости от размера их собственных средств (капитала), передает РИА Новости.



Закон разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании банковского сектора. Банки предлагается разделить на учреждения с базовой и универсальной лицензиями.

Для получения базовой лицензии требования по минимальному размеру капитала останутся на текущем уровне в 300 млн рублей, максимальный размер будет ограничен 3 млрд рублей. Для получения универсальной лицензии капитал должен составлять не менее 1 млрд рублей. Предполагается, что ЦБ начнет выдавать универсальные и базовые банковские лицензии с 1 января 2018 года.

Банки, которым будет выдана базовая лицензия, в целом будут работать так же, как и сейчас. Им ослабят надзор в части количества обязательных для выполнения нормативов в обмен на ограничение операций.

Документ был принят в первом чтении в конце февраля. Ко второму чтению в него были внесены поправки, запрещающие банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в зарубежных банках и ограничивать риски на одного или группу заемщиков 20% собственного капитала. В новой редакции закона банки с базовой лицензией освобождаются от обязанности отчитываться перед ЦБ о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.