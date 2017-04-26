Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о создании фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), формируемого за счет средств ЦБ для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства.



Сейчас санацией банков занимается АСВ. Агентство выбирает банк-санатор и предоставляет ему льготные кредиты на оздоровление проблемного банка. Новый механизм, предложенный в законопроекте, предусматривает санацию непосредственно Банком России. ЦБ будет докапитализировать проблемные банки через создаваемые им фонд консолидации банковского сектора и управляющую компанию этого фонда. Управляющая компания от имени ЦБ будет заниматься предупреждением банкротства банков с использованием средств фонда консолидации банковского сектора.

Предполагается, что это позволит регулятору самостоятельно с помощью фонда инвестировать в капитал санируемых банков в размерах, необходимых для обеспечения их надлежащей капитализации. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу на открытом аукционе, который будет проводить ЦБ.

АСВ продолжит санировать банки, в отношении которых механизм оздоровления был запущен до момента вступления поправок в силу. Кроме того, ЦБ будет вправе продлевать на срок до пяти лет действие договоров о предоставлении АСВ необеспеченных кредитов, средства из которых идут на выплаты вкладчикам проблемных банков.

В связи с новой схемой санации банков законом изменится состав совета директоров АСВ: число представителей ЦБ вырастет с пяти до семи, а число членов от правительства снизится с семи до пяти. Возглавит совет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.