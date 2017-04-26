Курс евро на Московской бирже превысил 62 рубля впервые с 28 марта.

По состоянию на 15:30 мск котировки единой европейской валюты достигли 62,025 рубля. К 15:57 мск курс евро скорректировался до 61,935 рубля (рост на 50,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия), а курс доллара вырос на 70,25 копейки — до 56,87 рубля.

Российская валюта снижается второй день подряд на опасениях роста объемов валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина РФ, комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.

На рынке долго удивлялись тому, почему рубль стоит настолько дорого и не реагирует ни на какие внешние факторы, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. «Рубль укреплялся даже после словесных интервенций чиновников о его избыточном росте. Похоже, что сейчас факторов, которые бы играли на пользу валюте, не осталось, и рынок начал играть на повышение. Сложно сказать, до каких пор рубль может слабеть, но основной поддержки в виде сильного сырья сейчас нет, нефть застряла в районе 50—53 долларов за баррель, чем и пользуются «медведи». К тому же евро усиливается на волне эйфории из-за победы проевропейского кандидата в первом туре выборов во Франции», — отмечает он.

«Основным драйвером роста для евро против рубля стала новость о первом туре президентских выборов во Франции — европейские рынки отреагировали на нее благоприятно», — согласен директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамука Ризаев.



Против рубля также играют завершение налогового периода и словесные интервенции президента Владимира Путина, который отметил, что власти в «ежедневном режиме» следят за динамикой курса и ищут «рыночные меры влияния», которые заставили бы подешеветь российскую валюту, комментирует аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Кроме того, напоминает он, 28 апреля Центробанк примет решение по ключевой ставке. «Вероятнее всего, она будет снижена, учитывая ранние заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Этот фактор также оказывает давление на рубль», — говорит эксперт.

«Если доллар вырастет до уровней порядка 58 рублей, а евро сможет показать 63—64 рубля в моменте, это будет поводом для продажи валюты, а не для ее покупки. Не вижу смысла переводить сбережения сейчас в валюту или всерьез играть на росте валютных курсов: проценты по рублевым вкладам или по облигациям все равно окажутся выше, чем выгода от приобретения наличных долларов и евро либо от их размещения на валютном вкладе», — отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.