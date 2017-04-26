ООО «Скартел» (бренд «Yota») запустил первый в России виртуальный офис продаж. Теперь пообщаться с консультантом, узнать о преимуществах тарифов и заказать сим-карту можно будет при помощи устройств виртуальной реальности (VR).



Для Yota это очередной эксперимент в рамках проекта Yota Futureproof, призванный показать, насколько прочно новые технологии входят в жизнь и смогут ли они повысить уровень продаж и качество обслуживания. Кроме того, как утверждает генеральный директор компании Владимир Добрынин, без инноваций Yota просто не может существовать.

«Для нас это стиль жизни», — говорит он. — «Мы так живем. В 1994 году у меня появился первый компьютер, у него был огромный монитор и 40 Кб памяти. И вот прошло менее 25 лет, а технологии так шагнули вперед. Мы хотим делиться этими технологиями с людьми».

Действительно, для виртуального оператора это не первый инновационный проект. За последние два года Yota успела удивить своих абонентов сим-картами для Tesla, 3D-чехлами для модемов и доставкой сим-карт дронами. Теперь пришла очередь виртуальной реальности.

На эксперимент, проводимый совместно с компанией Samsung, было потрачено 2 млн рублей. Были созданы экономичные аналоги VR-устройств — кардборды. Их можно будет получить бесплатно в центре дизайна Artplay и институте «Стрелка» в Москве, в ГЦСИ «Арсенал» в Нижнем Новгороде, а также на поездах «Стриж», курсирующих между указанными городами. При этом сотрудники компании планируют присутствовать при первых использованиях устройств, чтобы собрать обратную связь от потенциальных пользователей.

В приложении Yota VR можно будет пообщаться с виртуальным консультантом, узнать о преимуществах оператора и выбрать пакетный тариф. Далее пользователю остается ввести свой номер телефона, чтобы уже «настоящий» консультант связался с ним и оформил заказ. В приложении предусмотрено интерактивное взаимодействие с пользователем (например, чтобы узнать о безлимитном трафике в мессенджерах, необходимо нарисовать в виртуальной реальности знак бесконечности). Пока функционал ограничен, но Владимир Добрынин утверждает, что виртуальный кабинет будет дорабатываться и улучшаться.

Приложение Yota VR можно будет скачать в AppStore, Google Play и Oculus Store.