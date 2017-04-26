Президент — председатель правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал в среду утром заявку в отделении центрального офиса в Москве на ул. Вавилова, д. 19, сообщает пресс-служба кредитной организации.



С 26 апреля Сбербанк начал обслуживать клиентов — физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». По состоянию на 15:00 мск около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн рублей по номиналу. Сбербанк реализует ОФЗ-н через отделения «Сбербанк Премьер».

Минфин РФ ранее проинформировал о старте продаж ОФЗ для физических лиц с 26 апреля через Сбербанк и ВТБ 24. Объем выпуска — 15 млрд рублей. ОФЗ-н выпускаются государством в лице Министерства финансов исключительно для граждан РФ старше 18 лет.



Номинал одной ОФЗ-н составляет 1 тыс. рублей. Минимальный объем покупки государственных ценных бумаг в рамках одного выпуска составляет 30 тыс. рублей, максимальный — 15 млн. В рамках первого выпуска средняя доходность за период обращения государственных ценных бумаг составит до 9% годовых. Доход по облигациям для населения складывается из двух составляющих: из купонного дохода, а также разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью облигации. Купонный доход по ОФЗ-н каждые полгода увеличивается, к третьему году он достигает максимальных значений. Купон выплачивается два раза в год, первая выплата состоится 1 ноября 2017 года. По истечении срока обращения ОФЗ-н клиенту выплачиваются начисленные проценты и номинальная стоимость государственных ценных бумаг.

При этом клиент имеет возможность продать государственные ценные бумаги досрочно и получить назад все вложенные средства (в случае если приобретение бумаг осуществлялось по цене не выше номинальной стоимости) за минусом вознаграждения банка. Вторичное обращение ОФЗ-н не предусмотрено.

Россияне подали уже более 500 заявок на ОФЗ для населения после старта продаж В первый день продаж облигаций федерального займа для населения от граждан поступило уже более 500 заявок на приобретение новых бумаг, следует из сообщений банков, выступающих агентами по реализации ОФЗ-н.