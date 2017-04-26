Сотовый оператор Tele2 запускает для абонентов Московского региона услугу передачи голоса в сетях VoLTE. Первыми испытать технологию смогут владельцы смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE.



Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет передавать голосовые вызовы по сети 4G (LTE), что гарантирует пользователям быстрое соединение и высокое качество передачи голоса (HD-Voice). Нововведение также обеспечивает экономию ресурса аккумулятора и непрерывное подключение к 4G, благодаря чему абонент может говорить по телефону, не прерывая интернет-сессию.

Эти преимущества следуют из того, что телефон с активированной VoLTE при звонке не переключается в сеть 3G. Сейчас технология VoLTE работает на смартфонах Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE. Список устройств с поддержкой VoLTE будет постоянно расширяться.

Услуга доступна на всех тарифных планах. Тарификация вызовов, совершенных в VoLTE, не отличается от обычных звонков на тарифах Tele2. Использование технологии не влечет дополнительных платежей для абонентов.

«Юридически внедрение VoLTE стало возможным для российских операторов в конце 2015 года, после чего на рынке появились первые коммерческие запуски опции. Однако именно Tele2 сделала услугу VoLTE массовой, доступной для широкого круга абонентов, поскольку модели смартфонов Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE с поддержкой этой технологии продаются по выгодной цене и востребованы пользователями. При этом преимущества опции становятся заметны, даже если владелец аппарата с VoLTE звонит на «обычный» смартфон без этой технологии», — говорит технический директор Tele2 Ритварс Криевс.