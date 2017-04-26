Компания «Домашние деньги» внедрила разработанную Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) межбанковскую систему по противодействию кредитному мошенничеству «НБКИ-AFS» (Anti-Fraud Service) в собственную систему принятия решения о выдаче займов.

«Внедрение «НБКИ-AFS» предоставляет нам серьезные преимущества в борьбе с кредитными мошенниками, существенно увеличивая уровень обнаружения подозрительных заявок на получение займов, — говорит главный управляющий директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — В свою очередь повышение скорости и точности выявления потенциально недобросовестных заемщиков обеспечивает оптимальное управление рисками».

«При этом данный сервис определяет не только прямые, но и опосредованные связи с мошенническими заявками и значительно увеличивает глубину и точность анализа. В конечном итоге использование «НБКИ-AFS» положительно сказывается на качестве обслуживания ответственных клиентов компании», — отметил он.

