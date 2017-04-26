Социнвестбанк уменьшил доходность по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



Ставки снижены на 0,25—0,45 процентного пункта в зависимости от срока размещения.

Теперь «Срочный депозит с правом досрочного расторжения» можно открыть под 8,5—9,1% годовых с выплатой процентов в конце срока, и под 7,45—9,05% — с выплатой ежемесячно. Есть возможность досрочного расторжения.

«Срочный депозит без права досрочного расторжения» теперь размещается под 8,75—9,25% годовых с выплатой в конце срока, и под 7,65—9,15% — ежемесячно. Нет досрочного расторжения.

Сроки депозитов — от 7 до 1 095 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено.