Социнвестбанк уменьшил доходность по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ставки снижены на 0,25—0,45 процентного пункта в зависимости от срока размещения.
Теперь «Срочный депозит с правом досрочного расторжения» можно открыть под 8,5—9,1% годовых с выплатой процентов в конце срока, и под 7,45—9,05% — с выплатой ежемесячно. Есть возможность досрочного расторжения.
«Срочный депозит без права досрочного расторжения» теперь размещается под 8,75—9,25% годовых с выплатой в конце срока, и под 7,65—9,15% — ежемесячно. Нет досрочного расторжения.
Сроки депозитов — от 7 до 1 095 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено.
АО «Социнвестбанк» ─ региональный банк с развитой сетью продаж в Республике Башкортостан. В настоящий момент проходит процедуру финансового оздоровления. Санатором выступает ПАО АКБ «Российский капитал», который на текущий момент является единственным акционером банка. В своем регионе банк занимает первое место по размеру активов. Ключевыми направлениями деятельности являются операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования. Кредитование развито слабо. Основой базы фондирования выступают привлеченные МБК, а также средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 52,63 млрд рублей (93-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,90 млрд, кредитный портфель — 7,97 млрд, обязательства перед населением — 13,29 млрд.