Во всех отделениях банка «Русский Стандарт» можно будет купить свою кредитную историю в формате отчета, хранящуюся в ведущих кредитных бюро страны: «Кредитном бюро Русский Стандарт», НБКИ, «Эквифакс».

Клиентам потребуется только паспорт для получения отчета.

Новая услуга позволит получить именно расширенную кредитную историю, включающую в себя не только сумму долга, но и информационную часть. Такая детализация позволит клиентам реально оценить свои шансы на получение займа, тем более что они будут видеть данные о задолженности практически по всем банкам страны.

Контроль и регулярная проверка кредитной истории позволяют оценивать текущую долговую нагрузку, а также предотвращать попытки получения кредитов злоумышленниками.

Отмечается, что кредитный отчет можно заказать как у одного кредитного бюро, так и сразу у всех в одном пакете.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико. Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. Основным бенефициаром банка является председатель совета директоров Рустам Тарико (78,10%), еще 21,90% акций принадлежит самому банку через схему кольцевого владения.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 399,68 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,42 млрд, кредитный портфель — 155,69 млрд, обязательства перед населением — 168,57 млрд.