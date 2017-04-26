Во всех отделениях банка «Русский Стандарт» можно будет купить свою кредитную историю в формате отчета, хранящуюся в ведущих кредитных бюро страны: «Кредитном бюро Русский Стандарт», НБКИ, «Эквифакс».
Клиентам потребуется только паспорт для получения отчета.
Новая услуга позволит получить именно расширенную кредитную историю, включающую в себя не только сумму долга, но и информационную часть. Такая детализация позволит клиентам реально оценить свои шансы на получение займа, тем более что они будут видеть данные о задолженности практически по всем банкам страны.
Контроль и регулярная проверка кредитной истории позволяют оценивать текущую долговую нагрузку, а также предотвращать попытки получения кредитов злоумышленниками.
Отмечается, что кредитный отчет можно заказать как у одного кредитного бюро, так и сразу у всех в одном пакете.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 399,68 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,42 млрд, кредитный портфель — 155,69 млрд, обязательства перед населением — 168,57 млрд.