Во всех отделениях банка «Русский Стандарт» можно будет купить свою кредитную историю в формате отчета, хранящуюся в ведущих кредитных бюро страны: «Кредитном бюро Русский Стандарт», НБКИ, «Эквифакс».

Клиентам потребуется только паспорт для получения отчета.



Новая услуга позволит получить именно расширенную кредитную историю, включающую в себя не только сумму долга, но и информационную часть. Такая детализация позволит клиентам реально оценить свои шансы на получение займа, тем более что они будут видеть данные о задолженности практически по всем банкам страны.



Контроль и регулярная проверка кредитной истории позволяют оценивать текущую долговую нагрузку, а также предотвращать попытки получения кредитов злоумышленниками.

Отмечается, что кредитный отчет можно заказать как у одного кредитного бюро, так и сразу у всех в одном пакете.