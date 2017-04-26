Социнвестбанк предложил новый вклад «Открой будущее».

«Открой будущее» привлекается на сумму от 1 тыс. рублей на 365 дней.

Предусмотрено три периода начисления процентов: с первого по 181-й день, со 182-го по 273-й день, с 274-го по 365-й день. Средняя годовая ставка в зависимости от суммы вклада составляет 7—7,88%.

По истечении каждого процентного периода осуществляется капитализация процентов. При досрочном расторжении договора начисленные проценты не пересчитываются.

Допускается пополнение вклада в первые 90 дней на сумму от 1 тыс. рублей. «Если в результате пополнения сумма вклада переходит в иной суммовой диапазон, то применяется ставка, которая ему соответствует», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.