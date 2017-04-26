Социнвестбанк предложил новый вклад «Открой будущее».
«Открой будущее» привлекается на сумму от 1 тыс. рублей на 365 дней.
Предусмотрено три периода начисления процентов: с первого по 181-й день, со 182-го по 273-й день, с 274-го по 365-й день. Средняя годовая ставка в зависимости от суммы вклада составляет 7—7,88%.
По истечении каждого процентного периода осуществляется капитализация процентов. При досрочном расторжении договора начисленные проценты не пересчитываются.
Допускается пополнение вклада в первые 90 дней на сумму от 1 тыс. рублей. «Если в результате пополнения сумма вклада переходит в иной суммовой диапазон, то применяется ставка, которая ему соответствует», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Екатерина Марцукова.
АО «Социнвестбанк» ─ региональный банк с развитой сетью продаж в Республике Башкортостан. В настоящий момент проходит процедуру финансового оздоровления. Санатором выступает ПАО АКБ «Российский капитал», который на текущий момент является единственным акционером банка. В своем регионе банк занимает первое место по размеру активов. Ключевыми направлениями деятельности являются операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования. Кредитование развито слабо. Основой базы фондирования выступают привлеченные МБК, а также средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 52,63 млрд рублей (93-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,90 млрд, кредитный портфель — 7,97 млрд, обязательства перед населением — 13,29 млрд.