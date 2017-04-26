Группа ВТБ в 2018 году планирует получить 150 млрд рублей чистой прибыли, сказал в ходе годового общего собрания акционеров заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос.

«В 2018 году мы планируем заработать 150 миллиардов рублей чистой прибыли, а в 2019-м — свыше 200 (млрд рублей)», — сказал он.

По итогам 2017 года ВТБ ожидает получения чистой прибыли в объеме около 100 млрд рублей, сообщал ранее журналистам Моос.

В 2016 году чистая прибыль ВТБ по МСФО увеличилась почти в 30 раз — до 51,6 млрд рублей.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 9 354,83 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 043,24 млрд, кредитный портфель — 4 911,78 млрд, обязательства перед населением — 497,19 млрд.