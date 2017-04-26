Группа ВТБ в 2018 году планирует получить 150 млрд рублей чистой прибыли, сказал в ходе годового общего собрания акционеров заместитель президента — председателя правления ВТБ Герберт Моос.



«В 2018 году мы планируем заработать 150 миллиардов рублей чистой прибыли, а в 2019-м — свыше 200 (млрд рублей)», — сказал он.

По итогам 2017 года ВТБ ожидает получения чистой прибыли в объеме около 100 млрд рублей, сообщал ранее журналистам Моос.

В 2016 году чистая прибыль ВТБ по МСФО увеличилась почти в 30 раз — до 51,6 млрд рублей.