Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что планируемая Белым домом налоговая реформа станет самой крупной за всю историю Соединенных Штатов, передает ТАСС.



«Это станет крупнейшим сокращением налогов, самой масштабной налоговой реформой в истории нашей страны», — сказал он, выступая на форуме, организованном газетой The Hill.

Глава министерства подтвердил, что, в частности, ставка для бизнеса, в том числе малого, будет снижена с 35% до 15%. «Президент США говорил о налоге в 15% для предпринимателей на протяжении долгого времени», — напомнил Мнучин.

Он также заверил, что администрация и конгресс ранее достигли общего соглашения по налоговой реформе, «детали прорабатываются». Мнучин выразил уверенность в том, что исполнительной власти удастся в конечном итоге договориться с сенаторами и конгрессменами, чтобы те приняли необходимые законопроекты.

Кроме того, министр заявил, что лимит государственного долга страны точно не нужно будет повышать до осени этого года.

«Нет ничего такого, что вызывало бы у нас беспокойство в краткосрочной перспективе», — сказал он.

«Я полагаю, что летом у нас все будет нормально. Нужно ли поднимать потолок госдолга? В этом нет никаких сомнений. Мы не дадим этому стать проблемой», — резюмировал глава министерства.

Сейчас госдолг США составляет приблизительно 19 трлн долларов, что превышает 100% ВВП страны.

