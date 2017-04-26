Потребительские цены в России за период с 18 по 24 апреля выросли на 0,2%, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные. Неделей ранее инфляция составила 0,1%.

С начала месяца цены увеличились на 0,4%, с начала года — на 1,4%. По итогам прошлогоднего апреля инфляция составила 0,4%, напоминает Росстат.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. На 17 апреля инфляция опустилась в годовом выражении до 4,1%, сообщила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По итогам апреля инфляция в России в годовом выражении составит 4,2%, прогнозировал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает замедления инфляции до 3,8% по итогам года.