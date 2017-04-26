На динамику основных показателей российского банковского сектора существенное влияние оказывает валютный курс, поскольку в балансах банков находится значительный объем валютных активов и пассивов, а с исключением этого влияния в марте 2017 года отмечается рост объема кредитов экономике. Об этом сообщает Банк России в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации», поясняя, что фактический рост происходит в основном благодаря позитивной динамике розничного кредитования, при этом кредитование экономики поддерживается динамикой процентных ставок. Также отмечается продолжение укрепления финансового результата банков.

В марте текущего года активы банковского сектора сократились на 0,1% до 79,2 трлн рублей, однако с устранением влияния валютной переоценки они существенно выросли — на 0,6%, указывают в ЦБ. Динамика показателей, рассчитанная с исключением эффекта валютной переоценки, будет далее приводиться курсивом.

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и населению) за месяц уменьшился на 0,5% (плюс 0,1%) до 40,1 трлн рублей. Как поясняет регулятор, такая динамика обусловлена слабым спросом на кредитование со стороны корпоративного сектора, в условиях которого банковское кредитование нефинансовых организаций сократилось на 0,9% (минус 0,1%) до 29,2 трлн рублей. За счет роста ипотечного кредитования заметно увеличился объем кредитов физическим лицам — на 0,7% (плюс 0,8%) до 10,9 трлн рублей.

Объем просроченной задолженности в марте увеличился по корпоративному портфелю на 5,8% в основном за счет разовых крупных непогашений, по рознице — сократился на 0,2%. Удельный вес просрочки по кредитам нефинансовым организациям вырос с 6,7% до 7,1%, по рознице — сократился с 8,2% до 8,1%.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за март уменьшился на 3,9% до 2,5 трлн рублей. Также, по данным ЦБ, «заметно оживился» рынок межбанковского кредитования в силу снижения рисков. Портфель ценных бумаг банков (11,1 трлн рублей) за март сократился на 2%.

В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств организаций на счетах за месяц уменьшился в номинальном выражении на 2,4% (минус 1,3%) до 24 трлн рублей. Объем вкладов населения с исключением влияния валютной переоценки вырос на 0,2% (номинально — сократился на 0,4%) — также до величины порядка 24 трлн рублей. Регулятор обращает внимание на достаточно сбалансированное фондирование банковского сектора: удельный вес средств организаций и вкладов физлиц был примерно равным (30,2% и 30,3% соответственно).

За месяц сократился портфель МБК, привлеченных от банков-нерезидентов. Также сообщается, что в условиях профицита ликвидности продолжал сокращаться объем заимствований кредитных организаций у Банка России, в то же время вырос объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным казначейством. Но сделана оговорка, что тем не менее остается ряд банков, испытывающих временные проблемы с ликвидностью и являющихся нетто-заемщиками по операциям с ЦБ.

За март 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 127 млрд рублей (за аналогичный период 2016-го — 27 млрд).

Остаток по счетам резервов на возможные потери за март увеличился на 0,9%, или 49 млрд рублей, в том числе по причине некоторого снижения качества ссудного портфеля у отдельных банков.

В I квартале 2017 года основные показатели деятельности банков снизились: активы — на 1,1% (без учета валютного курса был прирост на 1%); кредиты экономике — на 2,1% (минус 0,5%), в том числе кредиты нефинансовым организациям — на 3,1% (минус 0,9%). Вырос на 0,6% (плюс 0,7%) объем кредитов физлицам.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за январь — март на 10%, а по розничному — на 2,8%. Удельный вес просрочки по кредитам нефинансовым организациям вырос на 0,8 процентного пункта, по розничным кредитам — на 0,2 п. п.

Объем вкладов населения за три месяца вырос с исключением влияния валютной переоценки на 0,7% (номинально — минус 1%), а объем депозитов и средств организаций на счетах — на 1,5% (номинально — минус 1,5%).

«Положительным сигналом является продолжившийся рост прибыли, в том числе за счет восстановления роста чистого процентного дохода: в условиях снижения процентных ставок сокращение процентного дохода компенсировалось уменьшением процентного расхода. В результате чистый процентный доход за I квартал 2017 года составил 667 млрд рублей, что на 4,5% больше значения показателя за аналогичный период 2016 года», — указано в обзоре ЦБ.



За I квартал 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 339 млрд рублей (за январь — март 2016-го — 109 млрд). Таким образом, показатель утроился в годовом выражении. Прибыль в размере 387 млрд показали 448 кредитных организаций, убыток в размере 48 млрд рублей — 155.



На сайте регулятора также приводится комментарий заместителя председателя Банка России Василия Поздышева по актуальным тенденциям развития банковского сектора. В числе прочего он указывает, что текущая динамика по прибыли банков позволяет ожидать достижения показателя в 1 трлн рублей по итогам 2017 года.